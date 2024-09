Hezbollah lança salvas de foguetes contra locais militares do norte de Israel

O Hezbollah libanês afirmou que disparou este sábado salvas de foguetes Katyusha em dois locais militares do norte de Israel, enquanto o exército israelita anunciou novos ataques em locais da formação pró-iraniana no sul do Líbano.

O Hezbollah libanês, grupo que tem protagonizados frequentes trocas de tiros com o exército israelita na fronteira, fez este sábado duas declarações separadas para dar nota de ataques a locais militares no norte de Israel.

Segundo o grupo, os seus combatentes "dispararam uma salva de foguetes Katyusha" contra dois locais.

"[Foi uma] resposta aos ataques inimigos no sul do Líbano", referiram, enquanto correspondentes da agência de notícias AFP relataram intensos bombardeios em diferentes áreas do sul do Líbano.