França tem um novo Governo. Conheça o executivo de Michel Barnier

França tem um novo Governo, dois meses depois de uma crise política.O executivo fechado este sábado é liderado pelo primeiro-ministro Michel Barnier.

Pouco depois de ser anunciada pelo secretário-geral do Eliseu, Alexis Kohler, na noite deste sábado, o novo Governo, composto por 39 membros, começou a ser contestado duramente pela oposição.

Para Jordan Bardella, líder da Assembleia Nacional, de extrema-direita, este novo Governo "representa o regresso do macronismo" e "não tem futuro".

No outro extremo, o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon - cujo movimento, França Insubmissa, faz parte da coligação maioritária de esquerda na Assembleia Nacional - apelou a que os franceses se "livrem o mais rapidamente possível" deste Governo.

O novo executivo foi apresentado após 15 dias de negociações lideradas pelo recém-eleito primeiro-ministro, Michel Barnier.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, que dissolveu a Assembleia Nacional a 9 de junho, após a derrota nas eleições europeias, deu a sua aprovação à nova equipa após as negociações terminadas este sábado.

O executivo de Barnier terá de ccoordenar-se com a Assembleia fromada com as eleições legislativas antecipadas, fragmentadas em três blocos inconciliáveis: a esquerda, que ficou em primeiro lugar nos resultados eleitorais, mas está ausente do Governo; o centro-direita macronista; e a extrema-direita.

A primeira reunião de Conselho de Ministros realiza-se na tarde de segunda-feira e espera-se que Barnier faça uma primeira intervenção sobre política geral a 1 de outubro.

A prioridade do seu Governo será a aprovação do orçamento, numa altura em que a França se depara com uma dívida elevada e é alvo de um procedimento europeu por défice excessivo.

Entre as figuras proeminentes do novo Governo, conta-se o novo ministro do Interior, Bruno Retailleau, senador conservador desde 2004. Próximo da direita liberal-conservadora, defensora da "ordem", da autoridade" e da "firmeza", Retailleau pretende implementar uma política dura de imigração, um tema que preocupa os franceses e que inflama regularmente a discussão política.

Do lado dos macronistas, o centrista Jean-Noel Barrot foi nomeado para os Negócios Estrangeiros, depois de ter servido como ministro para os Assuntos Europeus desde fevereiro deste ano.

O ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, leal ao chefe de Estado, e Rachida Dati, na Cultura, mantêm as pastas.

A única figura da esquerda é o novo ministro da Justiça, Didier Migaud.