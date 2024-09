Exercício internacional NATO Tiger Meet regressa a Beja em 2025

O exercício internacional NATO Tiger Meet (NTM), um dos mais importantes realizado na Europa, regressa no próximo ano, de 21 de setembro a 03 de outubro, em Beja, anunciou hoje a Força Aérea Portuguesa (FAP).

Em comunicado, este ramo das forças armadas indicou que o NTM, marcado para a Base Aérea N.º 11, em Beja, vai contar com "diversas esquadras de voo de países membros da NATO [a sigla em inglês de Organização do Tratado do Atlântico Norte] e parceiros".

Este exercício anual, realçou, "representa uma oportunidade única para os participantes testarem técnicas, táticas e procedimentos em cenários contestados, exigindo soluções em múltiplos domínios".

Segundo a FAP, durante o NTM 2025, estarão envolvidos "meios aéreos, navais, terrestres e "cyber & space"", além de "elementos de quinta geração", com o intuito de fomentar "uma elevada dinâmica de interoperabilidade".

O NATO Tiger Meet, criado pela NATO Tiger Association, remonta a sua origem a 1961.

É realizado anualmente e envolve esquadras de voo de várias nações que têm um tigre ("tiger" em inglês) como símbolo, com o objetivo de promover a cooperação e interoperabilidade entre as Forças da NATO e membros da Parceria para a Paz.

Em 2025, Portugal recebe este exercício pela quinta vez, depois das edições de 1987, 1996, 2002 e 2021, sob organização, planeamento e execução da FAP.