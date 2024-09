Ataque israelita em Beirute causou 8 mortos

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que o ataque israelita a uma alegada posição do Hezbollah nos arredores de Beirute fez pelo menos oito mortos e 59 feridos.



O comandante de uma unidade de elite do Hezbollah foi morto no "ataque seletivo" das forças israelitas nos arredores de Beirute, disse uma fonte próxima do grupo libanês pró-iraniano. "O ataque israelita teve como alvo o chefe da força Al-Radwan, Ibrahim Aqil, que foi morto", disse a fonte não identificada à agência francesa AFP.

Entretanto, as equipas da Defesa Civil libanesa procuram sobreviventes nos escombros de dois edifícios atingidos pelo bombardeamento israelita nos subúrbios do sul de Beirute, conhecidos como Dahye, um importante reduto do grupo xiita Hezbollah.

"Na sequência do desmoronamento de dois edifícios residenciais na zona de Jamous, nos subúrbios do sul de Beirute, em consequência do ataque israelita, equipas especializadas de busca e salvamento da Direção-Geral da Defesa Civil dirigiram-se para o local a partir de vários centros", declarou a organização na sua conta no X.