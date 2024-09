Embaixador de Portugal em Israel foi exonerado

O embaixador de Portugal em Israel, Luís Filipe Ribeiro da Silva Barros, foi exonerado do cargo.

Luís Silva Barros deixa o cargo de representante diplomático em Telavive, por proposta do Governo, de acordo com um decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, publicado na quarta-feira, em Diário da República.

Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros explica à Renascença os motivos da substituição.

"O momento atual do relacionamento bilateral com Israel e a conjuntura geopolítica regional e mundial levaram a que fosse feita uma reavaliação das necessidades do posto e, em função disso, à escolha de um embaixador com outro perfil", adianta a mesma fonte.



Até ao momento, ainda não foi anunciado o sucessor de Luís Silva Barros, que tinha sido nomeado embaixador em Telavive em janeiro de 2023.

