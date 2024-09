Embaixador de Portugal em Israel foi exonerado

O embaixador de Portugal em Israel, Luís Filipe Ribeiro da Silva Barros, foi exonerado do cargo.

Luís Silva Barros deixa o cargo de representante diplomático em Telavive, por proposta do Governo, de acordo com um decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, publicado na quarta-feira, em Diário da República.

Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros explica à Renascença os motivos da substituição.

"O momento atual do relacionamento bilateral com Israel e a conjuntura geopolítica regional e mundial levaram a que fosse feita uma reavaliação das necessidades do posto e, em função disso, à escolha de um embaixador com outro perfil", adianta a mesma fonte.



Até ao momento, ainda não foi anunciado o sucessor de Luís Silva Barros, que tinha sido nomeado embaixador em Telavive em janeiro de 2023, meses antes do ataque do Hamas contra Israel que desencadeou uma nova escalada de tensão na região.

Noutro desenvolvimento conhecido esta quinta-feira, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o ministro dos Negócios Estrangeiros revelou que o navio com pavilhão português que transporta material explosivo tem como destino final dois países do Adriático e que será depois encaminhado para três fábricas de armamento. Uma na Polónia, outra na Eslováquia e uma terceira em Israel.