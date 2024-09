Incêndios. Rei Felipe VI transmitiu a Marcelo disponibilidade de Espanha em continuar apoios

O Rei Felipe VI de Espanha transmitiu esta terça-feira ao Presidente da República a solidariedade do povo espanhol perante a "tragédia provocada pelos incêndios" em Portugal e a disponibilidade do seu Estado para "reforçar apoios aéreos".

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa indica que manteve esta terça-feira uma conversa telefónica com o Rei Felipe IV de Espanha.

"O monarca espanhol transmitiu ao Presidente da República a sua total solidariedade do povo espanhol face à tragédia provocada pelos incêndios que têm lavrado na região centro de Portugal, tendo ainda manifestado disponibilidade para reforçar os apoios aéreos e outros do Estado espanhol", lê-se na nota.

Até ao momento, dois aviões Canadair espanhóis foram mobilizados no combate aos incêndios em Portugal, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Além destas aeronaves, 230 bombeiros espanhóis também chegaram a Portugal esta noite, para ajudar no combate aos incêndios, segundo indicou na terça-feira fonte oficial do Ministério da Administração Interna à Lusa.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, atingidas pelos incêndios desde o fim de semana, já arderam 47.376 hectares.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na terça-feira, às 20h00, havia ainda 64 incêndios em curso, dos quais 30 considerados ocorrências significativas, que envolviam 3.888 operacionais, apoiados por 1.208 meios terrestres. No total, abrangendo ocorrências em resolução e não significativas, estavam no terreno 6.041 operacionais e 1.837 meios terrestres.

O Governo já declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.