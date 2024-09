Depois dos pagers, walkie-talkies do Hezbollah explodem

Walkie-talkies em posse do Hezbollah explodiram esta quarta-feira nos arredores de Beirute e no sul e leste do Líbano, segundo a agência de notícias estatal libanesa e fontes próximas do grupo xiita citadas pela agência France Presse (AFP).



A AFP descreve que os aparelhos de comunicações explodiram nos subúrbios sul de Beirute, onde decorriam os funerais de membros do Hezbollah mortos no dia anterior em incidentes semelhantes com 'pagers', mas há relatos similares noutras regiões do país.



As explosões na terça-feira de milhares de pagers na capital do Líbano e em vários pontos do país provocaram pelo menos 12 mortes e cerca de 2.800 feridos, incluindo membros do grupo libanês pró-iraniano.

O Governo libanês e o Hezbollah acusaram Israel, mas Telavive apenas comentou que acompanha a situação no país vizinho e não assumiu responsabilidade pelas explosões.