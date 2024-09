Pelo menos oito mortos e 2.750 feridos por "pagers" explosivos no Líbano

Pelo menos oito mortos e 2.750 feridos é o mais recente balanço da explosão de centenas de “pagers” usados por militantes do grupo libanês Hezbollah.

Entre os feridos estão também médicos e o embaixador do Irão em Beirute, na sequência do rebentamento dos dispositivos usados para comunicar.

A autoria do ataque ainda não foi reivindicada, mas o ministro libanês da Informação, Ziad Makary, condena o que diz ser uma “agressão de Israel”.

O Hezbollah também culpa Israel pela explosão dos “pagers” e promete retaliar, através de um “justo castigo”.

As forças armadas de Israel, questionadas pela agência Reuters, recusam comentar a detonação de “pagers” no Líbano.

Foram registadas explosões de "pagers" nos subúrbios de Beirute e noutras zonas do Líbano, de acordo com a agência estatal de notícias do país.



O embaixador iraniano no Líbano, Mojtaba Amani, sofreu ferimentos ligeiros, adianta a agência de notícias iraniana Fars.



"Amani tem um ferimento superficial e encontra-se em observação num hospital", diz uma fonte citada pela agência Fars.

Um responsável do Hezbollah, sob condição de anonimato, disse à agência Reuters que se tratou da "maior falha de segurança" sofrida pelo grupo xiita desde o início da guerra com Israel.

[notícia atualizada às 17h55]