Suspeito de alegada tentativa de homicídio de Trump indiciado por posse ilegal de arma

O suspeito, detido no domingo, de uma presumível tentativa de assassínio do candidato presidencial republicano, Donald Trump, foi indiciado esta segunda-feira por posse ilegal de arma e posse de arma com número de série apagado.

O alvo destas acusações foi identificado como Ryan Wesley Routh e é um cidadão americano pró-ucraniano de 58 anos, indiciado na sua primeira comparência perante um juiz federal na Florida, no sudeste dos Estados Unidos.

O FBI (polícia federal norte-americana) declarou que o ex-Presidente norte-americano Donald Trump (2017-2021) foi alvo "do que parece ter sido uma tentativa de assassínio" no seu clube de golfe em West Palm Beach, no Estado da Florida, no domingo.

Este incidente acontece apenas nove semanas após ter sobrevivido a outro atentado, em que uma bala disparada durante um comício na Pensilvânia, em julho, o atingiu de raspão na orelha.