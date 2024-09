Tiroteio junto a campo de golfe de Trump

Donald Trump encontra-se em segurança, informou este domingo a sua campanha e os serviços secretos norte-americanos, na sequência do registo de tiros nas imediações do seu campo de golfe, em West Palm Beach, na Florida.



Ex-presidente dos EUA preparava-se para abandonar o campo, quando se ouviram os tiros, conta o "New York Times".



Não é ainda claro se os disparos foram dirigidos contra o candidato presidencial republicano e não foram identificados até agora quaisquer feridos.

Os Serviços Secretos dos Estados Unidos anunciaram que estão a investigar a ocorrência e que o incidente se deu pouco antes das 14:00 locais (18:00 TMG).

Há cerca de dois meses, Trump foi baleado durante uma tentativa de assassinato num comício na Pensilvânia, tendo uma bala atingido de raspão uma orelha.

Donald Trump regressou à Flórida este fim de semana, depois de uma viagem pela Costa Oeste, que incluiu um comício na sexta-feira à noite em Las Vegas e uma angariação de fundos no Utah.

A campanha do candidato republicano não forneceu até agora quaisquer pormenores adicionais em relação à primeira informação.

Um agente da autoridade norte-americano, que falou com a agência de notícias Associated Press sob condição de anonimato, disse que decorre uma investigação para tentar determinar se os tiros foram disparados perto do campo de golfe de Trump, em West Palm Beach, ou fora da sua propriedade.

Trump passa frequentemente a manhã a jogar golfe, antes de almoçar no Trump International Golf Club West Palm Beach, que é um dos três campos que possui no estado.

Desde a tentativa de assassinato em julho, o candidato republicano tem tido uma segurança reforçada. Quando esteve na Trump Tower, em Nova Iorque, uma fila de camiões estacionou num muro no exterior do edifício, e nos comícios ao ar livre fala agora por detrás de um recinto de vidro à prova de bala.

A AP tentou obter junto da campanha de Trump informações sobre o estado de segurança e a localização do senador do Ohio, JD Vance, companheiro de candidatura de Trump, candidato à vice-presidência, mas não obteve ainda resposta.

O Presidente Joe Biden e a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris foram informados sobre os disparos registados perto do campo de golfe de Trump e manifestaram-se "aliviados" por estar em segurança, segundo a Casa Branca, citada pela AP.

A "AP" cita uma fonte ocular no exterior do campo de golfe de Trump em West Palm Beach, segundo a qual "5 SUVs pretos sem identificação bloquearam um Mercedes cinzento em frente ao campo de golfe. Havia cerca de 20 ou mais carros da polícia a circular nas ruas próximas", acrescentou.