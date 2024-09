Oito pessoas morreram a tentar atravessar o Canal da Mancha

Menos de 15 dias depois do pior naufrágio do ano no Canal da Mancha, oito pessoas morreram quando tentavam fazer a travessia de França para o Reino Unido. Os números foram avançados pela imprensa dos dois países, citando fontes policiais francesas. O autarca de Pas-de-Calais avançou "que vários migrantes perderam a vida", durante uma conferência de imprensa às 8h00 de domingo (9h00 locais).

Segundo Jacques Bilant, os migrantes vinham da Eritreia, do Sudão, da Síria, do Afeganistão, do Egipto e do Irão.