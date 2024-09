FBI investiga “aparente tentativa de assassinato” de Trump

Os agentes dos serviços secretos dos Estados Unidos abriram fogo depois de terem avistado uma pessoa com uma arma de fogo perto do clube de golfe de Donald Trump em West Palm Beach, na Florida.

O incidente decorreu quando o candidato presidencial republicano estava a jogar golfe, de acordo com dois agentes da autoridade, noticiou a agência Associated Press. Não foram registados feridos.

"O FBI deslocou-se a West Palm Beach, na Florida, e está a investigar o que parece ser uma tentativa de assassinato do antigo Presidente Trump”, anunciou, em comunicado.

A pessoa avistada com uma arma fugiu num SUV e foi mais tarde detida num condado vizinho pelas forças policiais locais, ainda segundo as autoridades, que falaram sob condição de anonimato, no contexto de uma investigação em curso.

Uma arma de fogo do tipo AK foi recuperada no local, perto do campo de golfe de Trump, segundo disse um dos agentes à AP.

O campo de golfe foi parcialmente encerrado enquanto Trump jogava e os agentes estavam alguns buracos à sua frente, quando repararam na pessoa com a arma de fogo, disseram os agentes.

A pessoa pareceu empurrar o cano da espingarda através da linha da vedação e foi então que os agentes dispararam, acrescentaram.

Este incidente ocorreu cerca de dois meses depois de uma tentativa de assassinato contra a vida de Donald Trump num comício de campanha na Pensilvânia.