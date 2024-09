Ataque com rockets e drones atinge Israel

As sirenes de alerta para ataque aéreo soaram em várias cidades de Israel, na manhã deste domingo.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) adiantam que cerca de 40 rockets foram disparados a partir do Líbano contra o norte de Israel e os Montes Golã. Alguns deles foram interceptados pelas defesas anti-aéreas.

A imprensa israelita avança que um dos rockets caiu num campo agrícola perto da cidade de Lod, no centro do país.



Estilhaços provocados pelo impacto atingiram uma estação de comboio em Modiin, causando danos.

A edição online do jornal Times of Israel avança que o ataque é reivindicado pelo grupo xiita libanês Hezbollah.



Não há notícia de vítimas diretamente provocadas por estes ataques, embora pelo menos nove pessoas tenham ficado feridas na tentativa de chegar aos abrigos.



A mesma imprensa israelita adianta que um dos mísseis que atingiu o país, este domingo, foi disparado a partir do Iémen e caiu no Leste de Televive.

As IDF acrescenta que um drone carregado de explosivos e lançado a partir do Líbano caiu perto da cidade de Metula, no norte de Israel, na manhã deste domingo. Não há registo de feridos.

O exército israelita também informa que realizou um ataque de drones durante a noite, em Shebaa, no sul do Líbano, tendo como alvo uma célula do que classificam de “agentes terroristas”.