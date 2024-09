Terra tremeu nove dias após deslizamento de terras na Gronelândia ter provocado tsunami

Um deslizamento de terras na Gronelândia e um megatsunami, ocorridos em setembro de 2023, fizeram o planeta inteiro tremer durante nove dias. Segundo investigação científica, estes fenómenos foram desencadeados pela crise climática, comprovando o impacto planetário do aquecimento global.

O evento sísmico foi detetado por sensores em todo o mundo, mas os cientistas não sabiam até agora o que poderia causado tal evento. Agora, sabe-se que esta atividade sísmica se deveu ao colapso de 25 milhões de metros cúbicos de rocha e gelo na Gronelândia.

Para revolver o mistério, foram precisos 68 cientistas de 40 instituições de 15 países, que analisaram dados sísmicos, medições no terreno, imagens de satélite e de campo e simulações de alta resolução de ondas de tsunami em computador.

O pico de montanha com 1200 metros de altura no fiorde de Dickson colapsou a 16 de setembro de 2023, depois de o glaciar que derretia por baixo ter deixado de conseguir manter a rocha. Este colapso provocou um tsunami de 200 metros de altura e o arrastamento da água provocou ondas sísmicas em todo o planeta durante nove dias.

“O deslizamento de terras, escreveram os investigadores, resultou do facto de o glaciar no topo da montanha ter diminuído de espessura, tornando-se incapaz de sustentar a face rochosa acima dele. Este facto deveu-se, em última análise, às alterações climáticas. O deslizamento de terras e o tsunami foram os primeiros observados no leste da Gronelândia”, refere o comunicado divulgado pelo University College London (UCL).

Mas como? O tsunami provocado pelo deslizamento de terras avançou 70 quilómetro até chegar à ilha Ella, com uma altura de 60 metros e destruiu até incluindo uma sede investigação (abandonada). O local tinha sido fundado por caçadores de peles e exploradores há dois séculos e é utilizado por cientistas e pelo exército dinamarquês, mas no momento do tsunami estava vazio.

"Quando nos lançámos nesta aventura científica, toda a gente estava confusa e ninguém fazia a mínima ideia do que tinha causado este sinal. Era muito mais longo e simples do que os sinais de terramotos, que normalmente duram minutos ou horas, e foi rotulado como um USO - um objeto sísmico não identificado", explicou Kristian Svennevig, do Serviço Geológico da Dinamarca e da Gronelândia e principal autor do relatório, em declaração ao "The Guardian".

"Foi também um acontecimento extraordinário porque foi o primeiro deslizamento de terras e tsunami gigantes que registámos no leste da Gronelândia. Isto mostra definitivamente que a Gronelândia Oriental está a ficar 'ativa' no que diz respeito a deslizamentos de terras. As ondas destruíram um local inuíte desabitado ao nível do mar que tinha pelo menos 200 anos, o que indica que não tinha acontecido nada do género durante, pelo menos, dois séculos", acrescenta.

A onda de tsunami reduziu-se a sete metros em poucos minutos, calculam os investigadores, explicando que terá diminuído para apenas alguns centímetros nos dias seguintes. Contudo, a onda ficou presa dentro do fiorde de Dicksone o abalo de uma vasta massa de água - que balançava para a frente e para trás - continuou a provocar ondas sísmicas de 90 em 90 segundos em todo o mundo.