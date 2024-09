Líderes do autoproclamado Estado Islâmico mortos no Iraque

Quatro líderes do grupo terrorista autodenominado Estado Islâmico foram mortos no Iraque, de acordo com a agência Reuters.

A informação foi avançada pelas forças militares americanas, que garantem que 14 operacionais do grupo terrorista foram eliminados, incluindo quatro líderes do grupo.

A operação militar foi realizada em conjunto com as forças de segurança iraquianas.

Uma das vítimas é Ahmad Hamid Husayn, o responsável por todas as operações do grupo no Iraque.

A missão foi realizada no passado dia 29 de agosto, mas só esta sexta-feira foi conhecida.

Sete militares terão ficado feridos, adianta a agência Reuters.