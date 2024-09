Vietname contabiliza 233 mortos e 103 desaparecidos após tufão

As autoridades do Vietname disseram esta sexta-feira que 233 pessoas morreram e 103 foram dadas como desaparecidas devido à passagem do tufão Yagi pelo norte do país no último fim de semana.

A agência vietnamita para as catástrofes disse que a maioria das vítimas foi causada por inundações e aluimentos de terras no norte do país, de acordo com o último relatório.