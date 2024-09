Trump quer deportar haitianos e Biden pede que ataques parem

Donald Trump continua a carregar sobre a cidade de Springfield, no Ohio, onde diz haver imigrantes que "comem cães e gatos", e prometeu esta sexta-feira deportações em massa de imigrantes do Haiti, em mais uma conferência de imprensa de campanha para as eleições presidenciais de 2024. Em sentido contrário, Joe Biden pediu que os ataques sobre a comunidade parem.

"Vamos fazer deportações grandes em Springfield", disse o candidato republicano à Casa Branca, que acrescentou que "vai tirar estas pessoas de lá e devolve-los à Venezuela" - apesar de as pessoas em causa serem de origem haitiana. A conferência de imprensa decorreu num resort de golf de Donald Trump em Los Angeles.