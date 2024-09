Trump e Kamala "são contra a vida”, diz Papa Francisco

O republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris “são ambos contra a vida”, afirmou esta sexta-feira o Papa Francisco na viagem de regresso do sudeste asiático.



Em declarações aos jornalistas a bordo do avião, Francisco foi questionado sobre as eleições presidenciais norte-americanas de 5 de novembro e como devia um católico votar.

O Sumo Pontífice não prefere nenhum dos candidatos, porque Donald Trump é contra a imigração e Kamala Harris a favor do aborto.

“Ambos são contra a vida: quer o que manda embora os imigrantes, quer quem mata as crianças, são ambos contra a vida”, declarou.

“Não sou dos Estados Unidos, não vou lá votar, mas que fique claro: mandar embora os imigrantes, tirar-lhes a possibilidade de trabalho e não os acolher… A migração é um direito, já o dizia o Antigo Testamento e as escrituras: acolher o estrangeiro, o órfão e a viúva. Não se esqueçam disso”, sublinhou.

Nestas declarações aos jornalistas que acompanharam a maior viagem do pontificado, num total de 33 mil quilómetros, o Santo Padre também salientou que, em relação ao aborto, a ciência diz que já no mês da conceção, o embrião já tem todos os órgãos do ser humano. Ora, fazer um aborto é matar um ser humano. É um assassínio! Devemos ter isto bem claro”.

Para Francisco, os eleitores norte-americanos devem votar e “escolher o mal menor”.

“Na moral política, geralmente diz-se que não votar é mau e que se deve votar e escolher o mal menor. Qual é o mal menor? Aquela senhora ou aquele senhor? Não sei. Que cada um, em consciência, pense e decida”, recomenda.

Faltam “passos a favor da paz” em Gaza



Sobre os esforços da Santa Sé e a falta de paz em Gaza, Francisco lamentou a situação desta guerra sangrenta que mata tantas crianças e volta a apelar a um cessar-fogo.