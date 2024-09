Republicanos querem negociar com democratas para evitar "shutdown" nos EUA

Os Estados Unidos da América correm novamente o risco de entrar num "shutdown" do governo federal, desta vez a poucas semanas das eleições presidenciais. Para evitar isso, há republicanos na Câmara dos Representantes que querem o partido a negociar com os democratas a lei que deve financiar o governo a partir de 30 de setembro, depois de terem recuado na proposta original do partido.

A prorrogação do orçamento federal aprovada em março de 2024 estende-se apenas até 30 de setembro, obrigando à negociação de um novo orçamento ou aprovação de um ato específico do Congresso - uma "resolução de continuidade", que mantém o financiamento do governo federal em vigor durante um determinado período de tempo.

A resolução em debate pode ser a quinta do mesmo tipo no ano fiscal de 2024, que começou a 1 de outubro de 2023 e termina a 30 de setembro de 2024.

Por outras palavras, os legisladores do Partido Democrata (que controla o Senado com uma maioria de um lugar) e do Partido Republicano (que controla a Câmara dos Representantes com uma maioria de nove lugares) não têm conseguido chegar a acordo para um orçamento completo desde dezembro de 2022, quando foi aprovado o orçamento do ano fiscal de 2023 - que já tinha começado há praticamente três meses. Nessa altura, os Democratas tinham maioria nas duas câmaras do Congresso.