China diz que negociação é "única saída" para guerras em Gaza e Ucrânia

O ministro da Defesa chinês afirmou esta sexta-feira que "a negociação" e "uma solução pacífica" são "a única saída" para as guerras em Gaza e na Ucrânia, reiterando que "o fim de qualquer conflito é a reconciliação".

"Cada país tem o direito de salvaguardar os interesses de segurança e desenvolvimento, mas é necessária uma ordem internacional justa para resolver os problemas. A China está disposta a construir a paz em conjunto com as Forças Armadas de outros países", afirmou Dong Jun, na abertura do Fórum Xiangshan de Pequim, o maior evento anual de diplomacia militar da China, que conta com a participação de mais de 90 países e organizações internacionais.