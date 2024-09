Alemanha e Quénia assinam acordo migratório que facilita repatriamento de quenianos

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o Presidente queniano, William Ruto, assinaram esta sexta-feira um acordo de migração entre os respetivos países, com o qual Berlim pretende combater a falta de mão-de-obra qualificada e facilitar o repatriamento de quenianos.

O acordo, assinado na capital alemã pela ministra queniana dos Negócios Estrangeiros, Musalia Mudavadi, e pela ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, é um passo "muito importante" nas relações entre os dois países, qualificou o chefe do Governo alemão.

"Para os quenianos, abre-se a perspetiva de mão-de-obra qualificada ou de jovens virem para cá para formação", disse o chanceler, numa conferência de imprensa ao lado de Ruto, momentos depois da assinatura do acordo.

"Isto é bom porque pode ajudar-nos a aliviar a falta de mão-de-obra, cujos efeitos já estamos a sentir e que nos vai acompanhar", acrescentou Olaf Scholz, aludindo a um dos problemas que a economia alemã, a maior da União Europeia e a terceira maior do mundo, enfrenta.

Estima-se que meio milhão de postos de trabalho destinados a trabalhadores qualificados ficarão por preencher na Alemanha em 2023, uma circunstância que custará às empresas do país 49 mil milhões de euros, segundo estimativas do Instituto para a Economia Alemã (IW), um grupo de reflexão económica com sede em Colónia.