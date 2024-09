Zelensky alerta novamente aliados sobre demora na permissão de armas de longo alcance

O Presidente ucraniano criticou esta quinta-feira a demora do Ocidente no levantamento das restrições para a utilização das armas de longe alcance dos aliados em território russo, após negociações sobre esta questão com responsáveis norte-americanos e britânicos.

"Devemos ser francos, a demora no processo de permissão para a utilização das armas de que fala (...) contra alvos militares no território da Federação Russa (...) leva a Rússia a deslocar esses alvos militares para o interior do seu território", declarou Volodymyr Zelensky durante uma conferência de imprensa.

Este assunto esteve no centro de uma rara visita conjunta, na quarta-feira, em Kiev, dos chefes da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, e da diplomacia britânica, David Lammy.

"A Ucrânia estava muito preparada, muito convencida e muito focada em relação aos mísseis de longo alcance durante esta reunião. É importante que os nossos parceiros recebam todos estes detalhes e sinais pessoalmente e da minha parte", sublinhou Zelensky.

O Presidente ucraniano indicou ainda que a Ucrânia tem uma "grande escassez" destes mísseis e sugeriu que o Ocidente estava, no entanto, a tentar preservar certas restrições à sua utilização.