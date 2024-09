Uso de mísseis de longo alcance ocidentais contra Rússia seria "guerra com NATO"

O Presidente russo, Vladimir Putin, advertiu esta quinta-feira que uma autorização dos países ocidentais à Ucrânia para ataques com mísseis de longo alcance contra território russo significaria que "os países da NATO estão em guerra com a Rússia".

"Se esta decisão [de uso de mísseis de longo alcance ocidentais] for tomada, significará nada menos do que o envolvimento direto dos países da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] na guerra na Ucrânia", advertiu Putin.

"Isso mudaria a própria natureza do conflito. Significaria que os países da NATO estão em guerra com a Rússia", acrescentou Putin num vídeo publicado na rede social Telegram por um jornalista do grupo presidencial russo.

O Presidente ucraniano criticou esta quinta-feira a demora do Ocidente no levantamento das restrições para a utilização das armas de longe alcance dos aliados em território russo, após negociações sobre esta questão com responsáveis norte-americanos e britânicos.

"Devemos ser francos, a demora no processo de permissão para a utilização das armas de que fala (...) contra alvos militares no território da Federação Russa (...) leva a Rússia a deslocar esses alvos militares para o interior do seu território", declarou Volodymyr Zelensky durante uma conferência de imprensa.