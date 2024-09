Reino Unido. Ministra para o Crime é roubada durante conferência de polícias

A ministra para o Crime e Policiamento no Reino Unido, Diana Johnson, teve a mala roubada durante uma conferência de agentes da polícia em que abordou a questão dos roubos e dos furtos em lojas. O caso teve lugar na terça-feira, num hotel em Kenilworth, mas apenas foi confirmado pelo Governo esta quinta-feira.

De acordo com a "BBC", a mala foi roubada quando Diana Johnson discursava na conferência anual da Associação de Superintendentes da Polícia, culpando o Partido Conservador - que perdeu as eleições de 4 de julho para os Trabalhistas - por uma "epidemia de comportamento antisocial, roubo e furtos em lojas".

Um funcionário do Ministério da Administração Interna britânico também teve pertences roubados. Um homem de 56 anos, suspeito do roubo, foi detido e libertado com fiança.

À BBC, o Governo indicou ainda que nenhum risco de segurança foi identificado no material roubado à ministra Diana Johnson, responsável pela pasta do Policiamento, Fogo e Prevenção do Crime.

O Reino Unido tem sofrido um aumento de roubos e furtos em lojas nos últimos anos. Segundo a "Reuters", apesar dos índices gerais de crime estarem em queda, o número de furtos e roubos de itens como malas e telemóveis subiu em 40% entre março de 2023 e março de 2024.

O aumento deste tipo de crime tem contribuído para o apoio do público à polícia cair para níveis baixos nunca antes atingidos. Um sondagem da YouGov indicou que mais de metade do público não confia na polícia para resolver crimes, e mais de um terço disse que não tem fé na polícia para manter a ordem pública.

No discurso que fez aos polícias, a ministra anunciou planos para dar a mais agentes formação para combater comportamento antisocial, depois de uma "década de declínio".