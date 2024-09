González agradece a Sánchez pelo interesse em restaurar a democracia na Venezuela

O líder da oposição venezuelana, Edmundo González, agradeceu esta quinta-feira ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pelo interesse em trabalhar pela recuperação da democracia e pelo respeito aos direitos humanos na Venezuela, após ser recebido na Moncloa pelo chefe de governo. "Queridos compatriotas, hoje tive uma conversa muito agradável e interessante com o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa [sede do executivo], a quem agradeci a sua disponibilidade para me receber, a mim e à minha mulher, em Espanha", disse o líder da oposição venezuelana numa mensagem aos seus compatriotas, a que a Efe teve acesso. "Ao mesmo tempo, expressei o nosso reconhecimento pelo seu interesse em trabalhar para a recuperação da democracia e para o respeito pelos direitos humanos" na Venezuela, acrescentou González, que participou no encontro com Sánchez acompanhado pela filha, Carolina González. "Da mesma forma, reiterei a determinação em continuar a luta para fazer cumprir a vontade soberana do povo venezuelano, expressa a 28 de julho por mais de oito milhões de eleitores", afirmou o líder da oposição venezuelana na mensagem divulgada após o encontro com o presidente espanhol, que durou uma hora.

Por seu lado, Pedro Sánchez, numa mensagem na rede social X, deu as boas vindas ao líder da oposição venezuelana. "Dou as boas-vindas a Edmundo González ao nosso país, e recebemo-lo como um sinal do compromisso humanitário e da solidariedade de Espanha para com os venezuelanos. A Espanha continua a trabalhar em prol da democracia, do diálogo e dos direitos fundamentais do povo irmão da Venezuela", afirmou Sánchez. O encontro ocorreu um dia depois de o Congresso espanhol, sob proposta da oposição conservadora e com o voto contra dos socialistas, ter instado o governo a reconhecer González como presidente da Venezuela como vencedor das últimas eleições no seu país. Em resposta, o presidente do Parlamento venezuelano, o pró-governamental Jorge Rodríguez, pediu a aprovação urgente de uma resolução para que o governo bolivariano "rompa imediatamente todas as relações" com Espanha.