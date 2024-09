Zelensky acusa forças russas de 137 mil crimes de guerra

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou esta quarta-feira as forças russas de cerca de 137 mil crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia, e apelou para a responsabilização dos países que violam as regras do Tribunal Internacional Penal (TPI). Zelensky, que insistiu na exigência de que o "país ocupante deve ser responsabilizado pelas suas ações", afirmou que "provavelmente não há nenhum país no mundo que não tenha ouvido falar do que a Rússia" fez na Ucrânia, segundo um discurso na conferência "Unidos pela Justiça" divulgado pela presidência. "A justiça não conhece fronteiras. Deve ser valorizada igualmente em todos os lugares: Europa, América, Ásia, África, Oceânia", defendeu o líder ucraniano ao abordar os crimes de guerra atribuídos às tropas de Moscovo desde o início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Da mesma forma, destacou a importância de respeitar o Estatuto de Roma, base constitutiva do Tribunal Penal Internacional (TPI).

"Foi recentemente aberta uma exceção com [o Presidente russo, Vladimir] Putin na Mongólia. E esta não é apenas da responsabilidade de uma pessoa: é da responsabilidade do mundo inteiro travar a degradação do sistema jurídico, evitar a destruição das normas que ainda permanecem", lamentou. O Presidente ucraniano aludia à visita, em 3 de setembro, de Putin à Mongólia, país-membro do TPI, que emitiu um mandado de captura contra o líder do Kremlin devido ao seu envolvimento na deportação de crianças da Ucrânia para a Rússia. "O sistema jurídico deve funcionar de tal forma que o Estatuto de Roma, e em particular a ordem emitida pelo Tribunal Penal Internacional contra o principal criminoso russo, restrinja verdadeiramente as suas atividades e garanta o seu isolamento", sublinhou.