“Perante o medo, unimo-nos para defender o nosso país”. 11 de setembro assinalado nos Estados Unidos

Os ataques terroristas do 11 de setembro aconteceram há 23 anos. Decorre, esta quarta-feira, a cerimónia que assinala a data em que aviões desviados embateram contra as torres gémes, em Nova Iorque, e no Pentágono, em Washington, provocando a morte de cerca de três mil pessoas.

No memorial construído no local onde estavam construídas as torres gémeas, o ‘Ground Zero’, não estavam agendados discursos oficiais. Antes, familiares das vítimas leram para a plateia os nomes dos que perderam a vida neste dia, em 2001, e partilharam testemunhos pessoais.

Mike Bloomberg, antigo governante da cidade de Nova Iorque, juntou-se ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Kamala Harris, vice-presidente e candidata democrata às presidenciais de novembro, e a Donald Trump e J.D. Vance, candidatos a presidente e vice-presidente republicanos às mesmas eleições.