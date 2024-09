Doenças ligadas ao 11 de Setembro já mataram mais bombeiros que o atentado

O número de membros do Corpo de Bombeiros da Cidade de Nova Iorque (FDNY) que morreram devido a doenças relacionadas com as operações de busca e salvamento após os ataques de 11 de setembro de 2001 ultrapassou, este ano, o número de bombeiros, paramédicos e outros funcionários que morreram durante o atentado. Ao todo, mais de 700 bombeiros e socorristas são agora recordados no memorial no Ground Zero.

Segundo o FDNY, mais de 360 elementos da corporação morreram depois dos ataques aos edifícios do World Trade Center, por doenças contraídas após o atentado. Este ano, o Corpo de Bombeiros acrescentou os nomes de 32 membros ao Memorial do 11 de Setembro.

No dia do atentado às Torres Gémeas, 343 membros do FDNY morreram, entre bombeiros, paramédicos, técnicos de emergência médica e outros funcionários - incluindo o capelão da corporação.