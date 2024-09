Suécia anuncia 400 milhões de euros de ajuda militar à Ucrânia

O Governo sueco anunciou esta segunda-feira um pacote de 4,6 mil milhões de coroas suecas (cerca de 400 milhões de euros) em ajuda militar à Ucrânia, que inclui componentes do caça Gripen, navios de combate, defesa antiaérea e armas antiminas e antitanque.

O ministro da Defesa, Pal Jonson, indicou em conferência de imprensa que metade do valor será destinado à compra de componentes para aviões de combate Gripen E, o que abre a perspetiva de o país escandinavo doar aeronaves a Kiev.

No entanto, a decisão de entrega destes aparelhos ainda não foi tomada, destacou.

"Estamos a tomar medidas para manter a nossa liberdade de ação para podermos entregar os Gripens à Ucrânia numa possível fase posterior", disse Jonson.

O pacote inclui ainda seis navios de combate no valor de 500 milhões de coroas suecas (43 milhões de euros), lança-granadas, armas e minas antitanque e componentes robotizados para sistemas de defesa aérea no valor de outros 500 milhões de coroas, bem como munições, veículos blindados e 'drones' avaliados em 1,3 mil milhões de coroas.

Este é o 17.º pacote de ajuda militar à Ucrânia anunciado pela Suécia, o mais recente país-membro da NATO, desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, a decisão deste auxílio militar, que prevê reforçar as capacidades de defesa de Kiev.

"Agradecemos à Suécia por proteger as vidas do nosso povo e apoiar os nossos militares e apreciamos profundamente os seus esforços para manter a Ucrânia e toda a Europa a salvo do terror russo", escreveu na rede social X.