Nova Playstation 5 Pro chega em novembro, com promessa de melhores gráficos

A Sony lançou, esta terça-feira, a nova versão profissional da consola PlayStation 5.

Em comparação com a primeira versão da consola, lançada em 2020, o novo equipamento promete uma velocidade maior no carregamento dos gráficos e mais detalhe nas imagens, especialmente no cabelo e na pele das personagens dos videojogos.

Na apresentação técnica oficial, que decorreu online nesta terça-feira, Mark Cerny, referiu que a versão Pro da PS5 vai ao encontro de um dos maiores desejos dos consumidores que se verificaram nos últimos quatro anos: gráficos com mais qualidade, a uma velocidade mais rápida.

Segundo o porta-voz, uma das grandes melhorias é a utilização de inteligência artificial para analisar e melhorar os gráficos, pixel a pixel.

A rapidez do processamento, garante a Sony, foi melhorada em 45% face ao modelo anterior, especialmente em jogos já existentes como Hogwarts Legacy, Spider-Man 2, The Last of Us ou GT7.

Esta versão da PS5 tem um formato exclusivamente digital, sem permitir a utilização de jogos físicos, em disco. Contudo, a Sony vai lançar um leitor de discos independente.

“A consola mais poderosa que já construímos”, disse Mark Cerny, na apresentação técnica oficial da PS5 Pro.