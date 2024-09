Líder da Coreia do Norte afirma querer desenvolver arsenal nuclear

O líder da Coreia do Norte afirmou que pretende continuar a desenvolver o arsenal nuclear do país, ao mesmo tempo que garantiu que Pyongyang é uma "potência nuclear responsável", noticiou hoje a imprensa oficial norte-coreana.

Devido às "ameaças mais diversificadas" dos Estados Unidos e dos aliados, as "forças nucleares" da Coreia do Norte e as capacidades de destacamento "devem ser aperfeiçoadas", declarou Kim Jong-un.

Pyongyang "vai redobrar" esforços para garantir que as forças armadas, incluindo as nucleares, estejam "totalmente preparadas para lutar", reiterou, por ocasião do 76.º aniversário da fundação da República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte], assinalado na segunda-feira.

Apesar de tudo, o país é uma "potência nuclear responsável", garantiu Kim Jong-un. "As nossas armas nucleares, que são utilizadas para nos defendermos, não constituem uma ameaça para ninguém".

Este discurso surgiu numa altura em que as relações entre as duas Coreias estão no ponto mais baixo de sempre. A Coreia do Norte anunciou recentemente a instalação de 250 lançadores de mísseis balísticos na fronteira com o Sul.

Esta não é a primeira vez que a Coreia do Norte anuncia um "aumento exponencial" do arsenal nuclear. Pyongyang utiliza regularmente eventos nacionais para demonstrar alegados feitos.

De acordo com Yang Uk, do Asan Instituto para estudos políticos, "em 2027, a Coreia do Norte pode ter 200 ogivas nucleares e até 300 em 2030".