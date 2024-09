​Faixa de Gaza. Soldados israelitas abordam caravana da ONU aos tiros

“A caravana foi então abordada por tanques e retroescavadoras das IDF (Forças de Defesa de Israel), que atacaram os veículos da ONU por trás e pela frente, compactando o comboio com funcionários da ONU ainda no interior”, disse o porta-voz da ONU.

Os soldados israelitas queriam interrogar dois elementos palestinianos da comitiva das Nações Unidas e a situação escalou rapidamente, com os militares a apontarem as suas armas aos funcionários humanitários.

Um “bulldozer” deitou terra sobre o primeiro veículo, “enquanto soldados israelitas ameaçavam os funcionários, tornando impossível que deixassem as viaturas em segurança”.

Stephane Dujarric disse que os soldados interrogaram os dois funcionários palestinianos, mas a ONU garantiu que o processo fosse presenciado por várias testemunhas.

“Depois de sete horas e meia no posto de controlo, a caravana retornou à base”, disse o porta-voz da ONU. “Este incidente – e a conduta das forças israelitas no terreno – colocaram em perigo a vida do nosso pessoal”.

Numa primeira reação, as forças armadas de Israel disseram que a coluna da ONU foi parada depois de os militares receberem informações dos serviços secretos indicando que havia a bordo uma série de "suspeitos palestinianos" que queriam interrogar.

"Enfatizamos que a comitiva era para rotação de pessoal da ONU, e não uma caravana que transportava vacinas contra a poliomielite. As Forças de Segurança israelitas interrogaram os suspeitos no campo e depois libertaram-nos. A comitiva regressou ao sul da Faixa de Gaza", segundo as IDF.