Donald Trump e Kamala Harris defrontam-se em debate histórico esta terça-feira

A vice-presidente norte-americana e candidata democrata, Kamala Harris, e o seu rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, defrontam-se hoje, pela primeira vez, num histórico debate presidencial que poderá definir a corrida à Casa Branca.

Sediado pela rede ABC News e com início agendado para as 21h00 (hora local, 02h00 em Lisboa) no National Constitution Center, em Filadélfia, o debate será regido pelas mesmas regras que foram ditadas para o histórico debate de junho entre Trump e o atual Presidente e ex-candidato democrata, Joe Biden, que acabou por desistir da corrida após um fraco desempenho nesse confronto.

Os jornalistas da ABC News David Muir e Linsey Davis serão os moderadores do debate - o único agendado até ao momento entre Donald Trump e Kamala Harris, pelo que poderá ser a primeira e única vez que os eleitores verão os dois políticos num frente-a-frente antes da eleição geral de 05 de novembro.

O fraco desempenho de Joe Biden no primeiro debate presidencial deste ano - e a sua consequente desistência no mês passado - evidenciou a capacidade que os debates têm de moldar a corrida à Casa Branca e de abalar rapidamente uma corrida presidencial.

Ao longo do debate, os candidatos ficarão atrás de púlpitos, não farão declarações de abertura e não poderão levar adereços ou notas pré-escritas para o palco durante o debate de 90 minutos, que contará com dois intervalos comerciais.

Além disso, o debate não terá público, os microfones serão silenciados enquanto o adversário tiver a palavra e os candidatos não poderão questionar-se diretamente.

Cada candidato terá dois minutos para responder às perguntas, dois minutos para refutações e um minuto extra para acompanhamentos, esclarecimentos ou respostas, contando ainda com dois minutos para as declarações de encerramento.

No calendário desta atípica temporada eleitoral consta ainda o debate vice-presidencial entre o governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, e o senador de Ohio, o republicano JD Vance, agendado para 01 de outubro na cidade de Nova Iorque.