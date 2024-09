Comitiva das Nações Unidas na Faixa de Gaza libertada após detenção por Israel

Uma comitiva de veículos e funcionários das Nações Unidas (ONU) esteve, esta segunda-feira, detida por mais de oito horas por Israel no norte da Faixa de Gaza. Segundo o chefe da agência da ONU para os refugiados palestinianos, a coluna já foi libertada.

O exército israelita disse que tinha parado uma coluna depois de receber informações a indicar que um número de "suspeitos palestinianos" faziam parte da comitiva, e declarou que queria questioná-los.

"A comitiva foi parada à mão armada logo após do checkpoint de Wadi Gaza com ameaças de detenção de funcionários da ONU. Danos graves foram causados por bulldozers aos veículos blindados da ONU", disse Philippe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos no Oriente Próximo), na rede social X.