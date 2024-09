Supertufão mata 60 pessoas e destrói ponte no Vietname

Mais de 60 pessoas morreram no Vietname em resultado da passagem do supertufão Yagi, que provocou a derrocada de uma importante ponte no norte do país.

Dez carros e duas motos caíram ao rio Vermelho, quando a ponte Phong Chau, na província de Phu Tho, ruiu esta segunda-feira. O momento foi captado pela videovigilância e por câmaras de viaturas. Treze pessoas estão dadas como desaparecidas e três foram resgatadas do rio.

A ponte Phong Chau, de 375 metros de comprimento, ficou particularmente destruída. As forças armadas vão agora instalar uma estrutura provisória para ligar as duas margens do rio Vermelho.