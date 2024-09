Urrutia diz que saída da Venezuela ocorreu sob "pressões, coações e ameaças"

O ex-candidato presidencial da oposição na Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmou este domingo que a sua saída do país rumo ao asilo em Espanha "esteve rodeada de episódios, pressões, coações e ameaças".

"A minha saída de Caracas esteve rodeada de episódios, pressões, coações e ameaças", disse num áudio que a Plataforma Unitária Democrática (PUD), aliança opositora venezuelana com a qual concorreu às eleições presidenciais de julho, enviou à comunicação social.

Urrutia comprometeu-se a continuar com "a luta para conseguir a liberdade e a recuperação da democracia na Venezuela", agradecendo "as expressões de solidariedade" manifestadas após a sua saída do país.

González Urrutia chegou este domingo a Espanha, que lhe concedeu asilo por perseguição política e judicial após as eleições presidenciais de 28 de julho, que a oposição venezuelana afirma ter ganhado, apesar de o Conselho Nacional Eleitoral ter dado a vitória ao atual chefe de Estado, Nicolás Maduro, resultado validado pelo Tribunal Supremo, mas questionado por uma boa parte da comunidade internacional.

O asilo político de Edmundo González Urrutia ocorre depois de o Ministério Público venezuelano ter classificado como falsas as atas eleitorais divulgadas na internet pela PUD e que, de acordo com a aliança, dão a vitória ao opositor de Maduro com uma ampla margem.

González Urrutia foi chamado a depor perante o Ministério Público, que o acusou de "alegada prática de crimes de usurpação de funções" e "falsificação de documento público".

Como Urrutia não compareceu, um tribunal emitiu um mandado de detenção.

No sábado, o Governo de Maduro anunciou a concessão do salvo-conduto ao opositor em prol da "tranquilidade e da paz política".

Edmundo González Urrutia esteve durante mais de um mês, até quinta-feira, na Embaixada dos Países Baixos, de onde foi transferido para a de Espanha, onde permaneceu até sábado, altura em que deixou a Venezuela.