Presidente da Argélia reeleito com 94% dos votos

O Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, venceu as eleições presidenciais de sábado com 94% dos votos, renovando assim o mandato à frente desta nação do norte de África, anunciou este domingo a Autoridade Eleitoral Nacional Independente.

Num resultado que não causou surpresa, a autoridade eleitoral independente indicou ainda que 3% dos votos foram para o islâmico Hassani Cherif e 2,1% para o socialista Youcef Aouchiche.

De acordo com os números oficiais da votação, citados pela agência norte-americana Associated Press (AP), dos 24 milhões de eleitores, menos de 6 milhões exerceram o seu direito de voto, repetindo a fraca afluência às urnas que causou dúvidas sobre o apoio popular a Abdelmadjid Tebboune no último mandato.

Segundo os números citados pela AP, o resultado de Tebboune ficou acima dos 87% que Vladimir Putin obteve nas eleições de março e dos 92% que Ilham Aliyev recebeu na votação de fevereiro no Azerbaijão.

Na Rússia e na Argélia não foi permitida a entrada de observadores internacionais, enquanto no Azerbaijão os observadores foram presos.

Rica em gás, a Argélia é o maior país africano em área e, com quase 45 milhões de pessoas, é o segundo mais populoso, depois da África do Sul.