Israel fecha passagens fronteiriças com a Jordânia após ataque

As autoridades de Israel encerraram este domingo todas as passagens fronteiriças com a Jordânia, após o ataque deste domingo que custou a vida a três cidadãos israelitas na passagem de Allenby, na Cisjordânia ocupada.

Segundo confirmou à agência EFE um porta-voz das autoridades israelitas, todas as passagens terrestres para o país vizinho foram encerradas até novo aviso.

A mesma fonte adiantou ainda que as três vítimas eram operadores de gruas que trabalhavam no momento do ataque, embora alguns meios de comunicação, como a CNN ou o israelita Haaretz, tenham noticiado que eram seguranças.

O ataque ocorreu durante a manhã, quando um homem que conduzia um camião proveniente da Jordânia abriu fogo contra as forças de segurança na passagem da fronteira, a única na Jordânia aberta aos palestinianos.