Bolsonaro chama a juiz ditador e pede amnistia para apoiantes

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro chamou este sábado o juiz Alexandre de Moraes de ditador e pediu uma amnistia para os seus apoiantes que vandalizaram edifícios em Brasília, em janeiro de 2023.

"Eu lamento por essas pessoas presas (...) Nós temos que, através de uma amnistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas", afirmou Bolsonaro, em São Paulo, durante uma manifestação organizada organizada para asssinalar o Dia da Independência do Brasil.

O ex-presidente discursava em cima de um camião na Avenida Paulista e referia-se a apoiantes que foram presos e estão a ser julgados por atacarem as sedes do Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto, em Brasília, em 08 de janeiro de 2023, numa tentativa de reverter o resultado da eleição presidencial vencida pelo atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Espero que o Senado Federal trave Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil do que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva", acrescentou o ex-presidente brasileiro, referindo-se ao pedido de demissão do juiz do Supremo Tribunal (STF) Federal, que é responsável por relatar as investigações aos ataques de 08 janeiro e a outros casos ligados a Bolsonaro e aos seus aliados.

Falando para centenas de pessoas, o líder da extrema-direita brasileira voltou a exaltar a "liberdade" como valor fundamental.

O ex-presidente declarou ainda ter sido a primeira pessoa de "fora do sistema" que chegou ao poder no Brasil e, por isso, alegou ter sido perseguido pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que o teria impedido de vencer a eleição presidencial em 2022.

Bolsonaro defendeu que as invasões às sedes do Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto, oito dias após a posse do atual Presidente brasileiro, em 2023, ocorreram num momento de "catarse" em que a "população se perdeu", mas que "jamais foi um golpe de Estado".

Centenas de seguidores do líder da extrema-direita brasileira reuniram-se este sábado para exigir a demissão de Moraes, que também suspendeu a rede social X (antigo Twitter) no Brasil, na semana passada.

O protesto dos 'bolsonaristas' reuniu na Avenida Paulista brasileiros de diversas regiões do país, na sua maioria vestidos de verde e amarelo, cores da bandeira brasileira, e que exibiam muitos cartazes com frases contra a Justiça.

"Fora Alexandre de Moraes" foi a mensagem mais repetida pelos manifestantes.

O evento também coincidiu com o Dia da Independência do Brasil e acontece nas vésperas das eleições municipais, que se configuram como um novo duelo entre o centro-esquerda liderado pelo Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e a extrema-direita liderada por Bolsonaro.