Nave Starliner iniciou viagem de regresso à Terra sem astronautas

A nave Starliner deixou esta sexta-feira a Estação Espacial Internacional (EEI) e iniciou a viagem de regresso à Terra sem astronautas a bordo.

A manobra de desacopolagem da Estação Espacial, que teve início às 23h04 (hora de Portugal continental), foi bem-sucedida, de acordo com a NASA.

Se tudo correr como o previsto, a Starliner deverá demorar cerca de seis horas até aterrar no porto espacial de White Sands, no estado norte-americano do Novo México.



Devido a problemas técnicos, os engenheiros decidiram que a nave da Boeing faria agora a viagem sem tripulação.

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que realizaram a viagem inaugural da Starliner, deveriam permanecer oito dias na EEI, mas terão de ficar na Estação Espacial Internacional até fevereiro do próximo ano.

Butch Wilmore e Suni Williams vão regressar à Terra numa nave da companhia Space X, de Elon Musk.