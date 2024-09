Keir Starmer em Dublin para Irlanda e Reino Unido iniciarem uma "nova era"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o seu homólogo irlandês, Simon Harris, mostraram-se este sábado determinados em reavivar as relações dos dois países, prejudicadas pelo Brexit, na primeira visita de um chefe de governo britânico à Irlanda desde 2019.

A visita foi descrita por Downing Street como um "momento histórico para as relações entre o Reino Unido e a Irlanda".

O líder trabalhista foi recebido ao meio-dia por Simon Harris na sua casa em Farmleigh House.

Em declarações à imprensa, Harris afirmou estar "muito satisfeito com o facto de as relações entre o Reino Unido e a Irlanda estarem numa nova era".

Este "reinício" das relações bilaterais deve basear-se na "paz, prosperidade, respeito mútuo e amizade", acrescentou.

Por seu lado, Keir Starmer descreveu a visita como "importante" para o seu governo, sublinhando que este "novo começo" nas relações bilaterais deve ser "significativo" e "profundo".

Este novo começo assumirá a forma de uma cimeira bilateral anual, a primeira das quais terá lugar em março, anunciou Keir Starmer durante uma mesa redonda com empresários e agentes económicos irlandeses.

Após a reunião, o gabinete do primeiro-ministro britânico emitiu um comunicado, no qual sublinha que os dois líderes "concordaram que querem ir ainda mais longe, nomeadamente nos domínios do comércio e do investimento".

A próxima cimeira bilateral "fará avançar a cooperação em áreas-chave de interesse mútuo como a segurança, o clima, o comércio e a cultura", afirmou Downing Street.

Os dois líderes debateram também a guerra na Ucrânia, o apoio a Kiev e o conflito entre Israel e o Hamas, em Gaza.

No encontro, reafirmaram ainda o seu empenho no Acordo de Sexta-Feira Santa de 1998, que pôs fim a décadas de violência na Irlanda do Norte, entre republicanos e unionistas, maioritariamente católicos e ligados ao lugar da província no Reino Unido, predominantemente protestante.

Simon Harris elogiou o diálogo "muito produtivo", enquanto Keir Starmer congratulou as "discussões significativas" e classificou este dia como "muito bom para a Irlanda e o Reino Unido".

Antes do encontro, os dois governantes trocaram as camisolas de futebol das respetivas seleções nacionais em frente às câmaras. Ainda hoje, assistirão ao jogo da Liga das Nações entre a Inglaterra e a Irlanda.

Para Londres, a visita tem como objetivo marcar "uma nova era de cooperação e amizade" entre os dois países, declarou Downing Street antes da chegada de Keir Starmer a Dublin.

O último primeiro-ministro britânico a visitar a Irlanda foi Boris Johnson, em 2019, no auge das negociações do Brexit entre Londres e Bruxelas.