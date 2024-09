França. Situação no país "é muito grave", diz primeiro-ministro

O novo primeiro-ministro de França, Michel Barnier, reiterou este sábado que a situação no país "é muito grave" e exige que se evite o aumento da "dívida financeira e ecológica".

"Não quero aumentar a dívida financeira às gerações futuras nem a dívida ecológica. Podem ser feitos progressos na eficácia dos gastos públicos e é isso que procuro para preservar os serviços públicos", afirmou, na sua primeira visita como chefe do executivo francês ao Hospital Necker, em Paris.

Sem querer adiantar qual será a sua linha política, a apresentar no primeiro discurso no parlamento, "no começo de outubro", Barnier insistiu na mensagem transmitida na sua posse, na quinta-feira: "A situação é muito grave".

Um dos primeiros desafios do seu Governo será a preparação do orçamento para 2025 tendo em conta que o défice público cresceu no ano passado para 5,5% do Produto Interno Bruto, e a tendência vai continuar em 2024 e em 2025, ano em que poderá atingir os 6%.

Michel Barnier prometeu consultar todos os grupos políticos, incluindo os que "manifestaram uma forma de oposição automática e prévia, ainda antes de se saber quem será ministro e o que fará o Governo".

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em França contra a nomeação do conservador Michel Barnier como primeiro-ministro, apesar da vitória da coligação de partidos de esquerda nas eleições legislativas de junho e julho.

A coligação Nova Frente Popular, que reúne os partidos de esquerda, anunciou que vai apresentar uma moção de censura quando se iniciarem os trabalhos parlamentares.