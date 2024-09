Trump quer Elon Musk na sua administração, se ganhar as eleições

Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, já reagiu à criação de uma comissão de eficiência: "Isso é muito necessário" , escreveu na rede social X (antigo Twitter).

O candidato a Presidente pelo Partido Republicano indicou que seria o próprio Musk a liderar a comissão, que conduziria uma auditoria abrangente do Governo federal e recomendaria "reformas drásticas" .

Donald Trump defendeu esta quinta-feira, num discurso no Clube Económico em Nova Iorque, a criação de uma comissão de eficiência governamental , uma ideia de política que lhe foi apresentada por Elon Musk .

O candidato republicano Donald Trump quer o multimilionário Elon Musk , patrão da Tesla e da rede social X, na sua administração, se ganhar as eleições presidenciais de 5 de novembro.

" Temos um desastre económico nas nossas mãos . Temos uma economia em crise, uma nação falida e uma nação em sério declínio sob as políticas radicais do meu antigo oponente, Joe Biden, e da minha nova oponente, Kamala Harris", afirmou.

O ex-presidente começou por atacar a política económica do Governo de Joe Biden e criticou o plano tributário recentemente anunciado pela vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris .

No encontro com líderes empresariais, Donald Trump prometeu, ainda, tornar os Estados Unidos na " capital mundial do bitcoin e das criptomoedas ".

Apresentando as propostas económicas que promete colocar em prática se for eleito em 5 de novembro, Trump garantiu que transformará os Estados Unidos na "capital mundial do bitcoin e das criptomoedas".

"Estou a prometer hoje que, no meu segundo mandato, eliminaremos um mínimo de 10 regulamentações antigas para cada nova regulamentação", disse.

"Em vez de atacar as indústrias do futuro, iremos apoiá-las, nomeadamente fazendo dos Estados Unidos a capital mundial do bitcoin e das criptomoedas", acrescentou o ex-presidente.