Pelo menos 17 crianças morreram na sequência de um incêndio no Quénia.

As chamas destruíram uma escola situada no centro do país africano.

De acordo com as autoridades locais, há ainda 13 alunos feridos com gravidade.

As autoridades locais temem que o número de vítimas pode aumentar.

A causa do incêndio está já a ser investigada.