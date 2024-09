Ministro italiano demite-se após escândalo com ex-amante

O ministro italiano da Cultura, Gennaro Sangiuliano, apresentou esta sexta-feira a demissão na sequência de uma polémica a envolver a antiga amante.



O político de 62 anos ficou no “olho do furacão” depois de Maria Rosaria Boccia, uma empresária ligada ao mundo da moda, disse no mês passado que tinha sido nomeada “conselheira do ministro para grandes eventos”.

Gennaro Sangiuliano começou por negar tudo, mas as declarações de Maria Rosaria Boccia causaram embaraço no Governo liderado pela primeira-ministra, Giorgia Meloni.

O ministro veio depois esclarecer que tinha nomeado a ex-amante para o cargo de consultora do Ministério da Cultura, não remunerado, antes de mudar de opinião devido a um possível conflito de interesses.

Numa carta enviada esta sexta-feira à primeira-ministra, Giorgia Meloni, Gennaro Sangiuliano apresentou a demissão, mas negou ter violado as regras do Governo.

O ministro da Cultura demissionário deu esta semana uma entrevista a um canal de televisão, em que admitiu que Boccia tinha sido sua amante.

Em lágrimas, Gennaro Sangiuliano pediu desculpa à mulher e a Giorgia Meloni, e disse que a primeira-ministra tinha rejeitado o seu primeiro pedido de demissão.

Meloni aceitou esta sexta-feira a demissão e nomeou para ministro da Cultura Alessandro Giuli, diretor do MAXXI, museu de arte contemporânea de Roma.