Michel Barnier. Quem é o ex-conselheiro de Durão Barroso que vai governar França?

Quase dois meses depois da segunda volta das eleições legislativas na França, Emmanuel Macron finalmente escolheu um primeiro-ministro (Michel Barnier) que considera capaz de não ser chumbado pela Assembleia Nacional – onde, apesar de não ter vencido as eleições, a União Nacional, de Marine Le Pen, é o partido com mais deputados, tornando-se, segundo o “Le Monde”, o “árbitro da escolha de Macron”.

O resultado das várias respostas negativas às escolhas da coligação de esquerda Nova Frente Popular foi Michel Barnier, um veterano da política francesa e europeia, com 73 anos.

Nascido em 1951, foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Nacional aos 27 anos, representando o União para a República de Jacques Chirac até 1993. O partido, tal como Barnier, era conservador e gaulista – a corrente política dominante na França depois da Segunda Guerra Mundial.

O novo primeiro-ministro saltou para o olhar público da França com a organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, que decorreram em Albertville – a 80 quilómetros de Grenoble, onde nasceu. O sucesso da empreitada valeu o salto para o Governo, como ministro do Ambiente, no ano seguinte, quando o partido de Chirac venceu as eleições – e, em conjunto com um partido de centro-direita, deixou pouco mais de 100 lugares no Parlamento para outros partidos.

Duas décadas em modo Bruxelas

Foi em 1995 que começou a vertente europeia da carreira, quando passou a ser secretário de Estado para os Assuntos Europeus, até 1997. Depois, entre 1999 e 2004, fez parte da Comissão Europeia de Romano Prodi.

A viagem europeia continuou depois da Comissão. Durão Barroso nomeou Barnier como conselheiro especial em 2006, ano em que apresentou uma proposta de criação de uma força europeia de proteção civil. Nessa altura, o francês também fez parte de um grupo que transformou a rejeitada Constituição Europeia no Tratado de Lisboa, assinado no Mosteiro dos Jerónimos no final de 2007.