Filha de mulher violada enquanto dormia descreve o pai como um "criminoso" e diz que "desceu aos infernos"

A filha do francês que recrutou dezenas de homens para violar a mulher descreveu-o esta sexta-feira em tribunal como “um dos piores criminosos sexuais nos últimos 20 anos”.



Dominique Pélicot, um reformado de 71 anos, confessou ter drogado a mulher inúmeras vezes entre 2011 e 2020 e depois recrutado dezenas de estranhos para a violarem na sua própria casa.

O caso, que horrorizou a França, está a ser julgado em Avignon, no sul do país, e as marcas deixadas na família por estes atos macabros têm vindo ao de cima nos últimos dias.

“Depois de saber algo assim temos que nos recriar”, afirmou a filha de Pélicot, de 45 anos, que se apresentou sob o pseudónimo de Caroline Darian.

Pélicot, explica o The Guardian, manteve registos meticulosos do abuso infligido à mulher, Gisèle Pélicot, agora com 71 anos, de quem se está, neste momento, a divorciar.

Foi o que se chama um ponto de viragem, o início de uma descida lenta aos infernos, sem saber até que ponto me afundaria - Caroline Darian, filha da vítima

Durante o período em que decorreram os abusos, Giséle de nada desconfiou, mas queixava-se de ter apagões de memória inexplicáveis, dificuldade em concentrar-se e uma perda de controlo do braço direito.

Agora sabe-se que foi drogada de forma continuada. O marido chegou a encomendar 450 comprimidos para dormir em apenas um ano.

Exames médicos realizados durante a investigação revelaram ainda que Gisèle tinha sido infetada com várias doenças sexualmente transmissíveis (DST).

Pai guardava pasta com fotos da filha nua

A polícia acabou por descobrir os crimes em 2020 quase por acaso, depois de o acusado ter sido apanhado a filmar saias femininas num supermercado.

Em declarações feitas ao tribunal, nesta sexta-feira de manhã, Darian explicou como a sua vida desabou depois de ter tido conhecimento dos abusos.

“A minha vida foi literalmente virada de cabeça para baixo”, disse. “Foi o que se chama um ponto de viragem, o início de uma descida lenta aos infernos, sem saber até que ponto me afundaria”.