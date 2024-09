​Ativista americana morta por soldados israelitas na Cisjordânia

A ativista Aysenur Ezgi Eygi, com dupla nacionalidade norte-americana e turca, foi morta na Cisjordânia , por soldados israelitas, com um tiro na cabeça. A notícia foi avançada esta sexta-feira pela agência de notícias palestiniana WAFA.

As Forças Armadas de Israel (IDF) estão a “investigar as notícias de que uma cidadã estrangeira foi morta em resultado de disparos”.

“Os pormenores do incidente e as circunstâncias em que ela foi atingida estão a ser analisados”, indicam as IDF.

Israel confirma que militares dispararam contra um homem que atirava pedras contra os soldados.

A ativista norte-americana e turca foi morta durante um protesto em Beira, uma aldeia de perto de Nablus, que tem sido repetidamente atacada por colonos judeus, de acordo com a Autoridade Palestiniana citada pela agência WAFA.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, condena a morte de Aysenur Ezgi Eygi e pede uma investigação ao caso.