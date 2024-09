Ucrânia nomeia substituto de Kuleba no Ministério dos Negócios Estrangeiros

O Parlamento ucraniano já aprovou o nome do substituto de Dmytro Kuleba no cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, depois de uma remodelação do governo que incluiu a remodelação de 10 ministérios.

Andriy Sybiha, antigo embaixador ucraniano na Turquia e que ocupava o cargo de adjunto de Kuleba no ministério desde abril, é o escolhido. Antes do lugar no Ministério dos Negócios Estrangeiros foi adjunto do chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, entre 2021 e 2024.

Kuleba, que era chefe de diplomacia da Ucrânia e um dos rostos mais visíveis das negociações da guerra com a Rússia e da adesão à União Europeia, estava no cargo desde 2020, tendo anunciado a sua saída esta quarta-feira.